İHA

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 10 Ekim 2018 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edilen olayda, ilçeye bağlı Hüyüklü Mahallesi'nin eski muhtarı Habip Yılmaz, silahlı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

İHA'nın haberine göre, eski muhtar Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirirken, polis merkezine 50 metre mesafede gerçekleşen silahlı saldırı ile ilgili olarak baba C.T. ile oğulları Ö.T. ve A.T. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Baba ve 2 oğlu hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçundan açılan davanın karar duruşması Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yoğun güvenlik önlemi altında yapılan duruşmaya, sanıklar C.T., oğulları Ö.T. ve A.T. ile avukatları ve öldürülen Habip Yılmaz’ın yakınları ile avukatları katıldı.

AİLE: ADALET YERİNİ BULDU

Mahkeme heyeti, sanıklara iştirak halinde kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca sanıklardan Ö.T.’ye adam öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl, kardeşi A.T.’ye de 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 30 gün hapis cezası ile adli para cezası verilmesine hükmetti. Sanıklar, tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Öldürülen eski muhtarın yakınları, 6 ay gibi kısa bir sürede karara bağlanan duruşma sonunda sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla ilgili, ‘Adalet yerini buldu’ diye konuştular.