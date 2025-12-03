Eski prens Andrew'un kalan kraliyet ünvanları da geri alındı

Kral Charles, prenslik ünvanını aldığı kardeşi Andrew'un kalan kraliyet ünvanlarını resmen geri aldı. Birleşik Krallık'ın resmi kamu kayıtlarını tutan The Gazette'de dün, Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın adının hem şövalyelik nişanı hem de kraliyet Victoria nişanı listelerinden çıkarıldığı görüldü.

Resmi yayın, Buckingham Sarayı'nın Andrew'un ünvanlarını kaldırma sürecini başlattığını duyurduğu 30 Ekim 2025 tarihli kararının uygulandığını belirtti. O tarihte Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Majesteleri Kral Charles, bugün itibarıyla Prens Andrew'un ünvanlarının, nişanlarının ve onursal payelerinin geri alınması sürecini resmen başlattı. Prens Andrew, bundan böyle 'Andrew Mountbatten Windsor' olarak anılacak" ifadelerine yer verilmişti. Andrew'un Windsor'daki 'Royal Lodge' adlı malikanesinden de taşınacağı duyurulmuştu.

Andrew'un alternatif özel bir konuta taşınacağı aktarılarak, "Hakkındaki iddiaları reddetmeye devam etmesine rağmen bu yaptırımların gerekli olduğu değerlendirildi. Kral ve Kraliçe, her türlü istismar mağduru ve hayatta kalanların yanında olduklarını ve onlara duydukları derin sempati ve desteğin süreceğini ifade etti" denilmişti.