Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Eski prens Andrew'un kalan kraliyet ünvanları da geri alındı

        Eski prens Andrew'un kalan kraliyet ünvanları da geri alındı

        Adı cinsel saldırı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantısıyla gündeme gelen Prens Andrew, resmi olarak 'prens' ünvanını kaybetmesinin ardından diğer kraliyet ünvanlarından da oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalan ünvanları da gitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kral Charles, prenslik ünvanını aldığı kardeşi Andrew'un kalan kraliyet ünvanlarını resmen geri aldı. Birleşik Krallık'ın resmi kamu kayıtlarını tutan The Gazette'de dün, Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın adının hem şövalyelik nişanı hem de kraliyet Victoria nişanı listelerinden çıkarıldığı görüldü.

        Resmi yayın, Buckingham Sarayı'nın Andrew'un ünvanlarını kaldırma sürecini başlattığını duyurduğu 30 Ekim 2025 tarihli kararının uygulandığını belirtti. O tarihte Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Majesteleri Kral Charles, bugün itibarıyla Prens Andrew'un ünvanlarının, nişanlarının ve onursal payelerinin geri alınması sürecini resmen başlattı. Prens Andrew, bundan böyle 'Andrew Mountbatten Windsor' olarak anılacak" ifadelerine yer verilmişti. Andrew'un Windsor'daki 'Royal Lodge' adlı malikanesinden de taşınacağı duyurulmuştu.

        REKLAM

        Andrew'un alternatif özel bir konuta taşınacağı aktarılarak, "Hakkındaki iddiaları reddetmeye devam etmesine rağmen bu yaptırımların gerekli olduğu değerlendirildi. Kral ve Kraliçe, her türlü istismar mağduru ve hayatta kalanların yanında olduklarını ve onlara duydukları derin sempati ve desteğin süreceğini ifade etti" denilmişti.

        Eski prens Andrew, 17 Ekim'de, cezaevinde ölen cinsel saldırı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarının kapsamına dair iddiaların yeniden soruşturulduğu dönemde, 'York Dükü' de dahil olmak üzere tüm kraliyet ünvanlarından gönüllü olarak vazgeçtiğini duyurmuştu.

        Epstein tarafından kurulan pedofili ve fuhuş ağının mağdurlarından Virginia Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın ekim ayında yayımlanan 'Nobody's Girl' kitabında, Andrew dahil çok sayıda ünlü isme ilişkin iddialar yer almıştı. Andrew, söz konusu iddiaların ardından artan baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Kitap, Andrew'un cinsel istismar suçlamalarıyla ilişkilendirildiği Epstein ile bağlarını yeniden gündeme getirmişti.

        Nisan ayında 41 yaşında hayatına son veren Giuffre'nin kitabı yayımlanmadan bir gün önce ortaya çıkan detaylarda, Giuffre'nin 3 kere Prens Andrew'la ilişkiye girdiği, bu dönemde 17 yaşında olduğu bilgisi yer almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Prens Andrew
        #kraliyet
        #Jeffrey Epstein
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı