Eski prens Andrew'un kalan kraliyet ünvanları da geri alındı
Adı cinsel saldırı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantısıyla gündeme gelen Prens Andrew, resmi olarak 'prens' ünvanını kaybetmesinin ardından diğer kraliyet ünvanlarından da oldu
Kral Charles, prenslik ünvanını aldığı kardeşi Andrew'un kalan kraliyet ünvanlarını resmen geri aldı. Birleşik Krallık'ın resmi kamu kayıtlarını tutan The Gazette'de dün, Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın adının hem şövalyelik nişanı hem de kraliyet Victoria nişanı listelerinden çıkarıldığı görüldü.
Resmi yayın, Buckingham Sarayı'nın Andrew'un ünvanlarını kaldırma sürecini başlattığını duyurduğu 30 Ekim 2025 tarihli kararının uygulandığını belirtti. O tarihte Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Majesteleri Kral Charles, bugün itibarıyla Prens Andrew'un ünvanlarının, nişanlarının ve onursal payelerinin geri alınması sürecini resmen başlattı. Prens Andrew, bundan böyle 'Andrew Mountbatten Windsor' olarak anılacak" ifadelerine yer verilmişti. Andrew'un Windsor'daki 'Royal Lodge' adlı malikanesinden de taşınacağı duyurulmuştu.
Andrew'un alternatif özel bir konuta taşınacağı aktarılarak, "Hakkındaki iddiaları reddetmeye devam etmesine rağmen bu yaptırımların gerekli olduğu değerlendirildi. Kral ve Kraliçe, her türlü istismar mağduru ve hayatta kalanların yanında olduklarını ve onlara duydukları derin sempati ve desteğin süreceğini ifade etti" denilmişti.
Eski prens Andrew, 17 Ekim'de, cezaevinde ölen cinsel saldırı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarının kapsamına dair iddiaların yeniden soruşturulduğu dönemde, 'York Dükü' de dahil olmak üzere tüm kraliyet ünvanlarından gönüllü olarak vazgeçtiğini duyurmuştu.
Epstein tarafından kurulan pedofili ve fuhuş ağının mağdurlarından Virginia Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın ekim ayında yayımlanan 'Nobody's Girl' kitabında, Andrew dahil çok sayıda ünlü isme ilişkin iddialar yer almıştı. Andrew, söz konusu iddiaların ardından artan baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Kitap, Andrew'un cinsel istismar suçlamalarıyla ilişkilendirildiği Epstein ile bağlarını yeniden gündeme getirmişti.
Nisan ayında 41 yaşında hayatına son veren Giuffre'nin kitabı yayımlanmadan bir gün önce ortaya çıkan detaylarda, Giuffre'nin 3 kere Prens Andrew'la ilişkiye girdiği, bu dönemde 17 yaşında olduğu bilgisi yer almıştı.