        Eski prens Andrew'un şok anı fotoğrafı Louvre Müzesi'ne asıldı

        Eski prens Andrew'un şok anı fotoğrafı Louvre Müzesi'ne asıldı

        Ünvanını kaybetmiş prens Andrew'un, gözaltına alınmasının ardından serbest kaldığında bir otomobilin içindeki korku dolu halini yansıtan fotoğraf, protestocular tarafından Louvre Müzesi'ne asıldı

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 15:32
        Şok anı fotoğrafı Louvre'a asıldı

        Eski prens Andrew, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra, bir otomobilin içinde gözleri fal taşı gibi açılmış, şoke olmuş görüntüsü Louvre Müzesi'nde sergilenerek bir protestoya konu oldu.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde, Mona Lisa ve Venüs de Milo gibi eşsiz eserlerin yanında en gözde yeri alan, eski prensin portresi, 'Herkes Elon'dan Nefret Ediyor' (Everyone Hates Elon) adlı aktivist grup tarafından asıldı.

        Fotoğrafta, Andrew'un BBC'ye verdiği röportajında ​​terleyemediğini ve bu nedenle kendisini cinsel istismarla suçlayan Virginia Giuffre'nin gece kulübünde terlediğini gördüğü iddiasının yalan olduğunu öne sürmesine bir atıf bulunuyor. Şoke olmuş Andrew fotoğrafı, "Şimdi terliyor" başlığıyla küçük bir çerçeveye yerleştirilmiş halde Louvre Müzesi'nin duvarına asıldı.

        'Herkes Elon'dan Nefret Ediyor' adlı aktivist grup, Instagram sayfasında, yüzü gizlenen bir adamın, fotoğrafı duvara monte ettiği anı gösteren bir video paylaştı. Grup, bu görüntüyü, "'Louvre'a asın' diyorlar. Biz de öyle yaptık" mesajıyla yayınladı.

        Grup, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Eski prens Andrew'a dünyanın onu nasıl hatırlayacağını göstermek için bu ikonik tutuklanma fotoğrafını Louvre'da sergilemek istedik. Umarız bu sadece başlangıçtır. Epstein mağdurlarının hepsine adalet" dedi.

        Louvre'un duvarındaki Andrew fotoğrafı, müzenin güvenlik görevlileri tarafından sadece 15 dakika sonra kaldırıldı.

        Prens ünvanını kaybeden Andrew Mountbatten-Windsor, İngiltere'nin ticaret elçisi olduğu dönemde, cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile hassas bilgiler paylaştığı iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı için gözaltına alınmış ve aynı gün serbest bırakılmıştı.

        Öte yandan, geçen yıl ünvanı elinden alınmasına rağmen, eski York Dükü hâlâ tahta geçme sıralamasında, ağabeyi Kral Charles'ın ardından sekizinci sırada yer alıyor. Andrew'u taht sırasından çıkarmak için bir yasaya ihtiyaç duyuluyor. İngiliz hükümeti, polisin, Kral Charles'ın gözden düşmüş kardeşiyle ilgili soruşturmasını tamamlamasının ardından, bu tür bir yasayı yürürlüğe koymayı değerlendirecek.

        Taht sıralamasında yapılacak herhangi bir değişiklik, Avustralya, Kanada ve Jamaika da dahil olmak üzere Birleşik Krallık hükümdarını kabul eden diğer ülkelerin onayını gerektiriyor.

        Fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada

        Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda, 18 Şubat sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle iki ağaç devrildi. Ağaçların devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

