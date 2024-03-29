Eski sevgiliden 50 Cent'e tecavüz ve şiddet suçlaması
50 Cent, adı 'seks ticareti' davasında geçen eski sevgilisi Daphne Joy'dan oğlunun velayetini almak için harekete geçince, Daphne Joy'dan sert suçlamalar geldi. Joy, 50 Cent'i tecavüz ve fiziksel şiddetle suçlarken, ünlü rapçi iddiaları reddetti
Ünlü rapçi 50 Cent’in eski kız arkadaşı Daphne Joy, şarkıcıyı tecavüz ve fiziksel şiddetle suçladı. İddialarını Instagram sayfasına taşıyan eski sevgili, “Bana tecavüz etmek ve fiziksel olarak taciz etmek gibi gerçek şeytani eylemlerine odaklanalım” sözleriyle dikkat çekti.
İlişkilerine 2011’de başlayan Daphne Joy ve 50 Cent’in 2012’de Sire adını verdikleri oğulları dünyaya gelmiş, çift kısa süre sonra ayrılmıştı.
"OĞLUNU İKİ YIL İÇİNDE 10 KEZ GÖRDÜN"
Joy, gerçek adı Curtis James Jackson olan eski sevgilisine şöyle seslendi:
“Güvenliğimiz tehlikeye girene kadar her şey senin için şakadan ibaret, ki bu şu anda oluyor. İnsanların hayatlarında gerçek bir yıkım, cinnet ve kaos yaşatıyorsun. Kelepçeli olan Sire olsaydı nasıl hissederdin? Hiç nedensiz. Sana oğluna baba olma fırsatı vermek için New York'a taşındık ve sen onu senden 1 mil uzakta yaşadığımız iki yıl içinde 10 kez gördün. Oğlumuza, senin asla hak etmediğin bir imajı yaşatmaktan ve korumaktan yoruldum.”
"SON KEZ KALBİMİ KIRDIN"
“Bana tecavüz etmek ve fiziksel olarak taciz etmek gibi gerçek kötü eylemlerine odaklanalım” ifadesini kullanan Daphne Joy, “Artık bana zalimlik edemezsin. Bu andan itibaren Tanrım seninle ilgilenecek. Bana karşı yaptığın bu son asılsız saldırılarla, bir baba olarak ailemizi koruman konusunda sana duyduğum son umudu da kalıcı olarak yok ettin. Son kez kalbimizi kırdın” dedi.
OĞLUNUN VELAYETİNİ İSTİYOR
Daphne Joy’un kendisine tecavüz ve şiddet iddiasına 50 Cent cephesinden yanıt gecikmedi. “12 yaşındaki çocuğumun annesi Daphne Joy ile ilgili yakın zamanda açılan bir davada sunulan yeminli savunmalardaki rahatsız edici iddialar, oğlum Sire'ı korumak için gerekli tüm yasal işlemleri yapmamı gerektirdi. Daphne Joy'un en son yanlış ve temelsiz suçlamaları, açıkça oğlumun velayetini tek başıma isteme kararıma yanıttır. Oğlum Sire, benim asıl önceliğim ve onu güvenli bir ortamda tutmak şu anda tek odak noktam” dedi.
ADI SEKS TİCARETİ DAVASINDA GEÇTİ
Joy’u tecavüz ve şiddet iddialarını dile getirmek için harekete geçiren olay, bir süre önce 50 Cent’in, oğlu Sire’ın velayetini tek başına üzerine almak için girişimde bulunması oldu. 50 Cent’i bu karara götüren neden ise birkaç gün önce polis tarafından evi basılan ve seks ticareti yapmakla suçlanan rapçi Sean ‘Diddy’ Combs'a açılan davada Daphne Joy’un da adının geçmesiydi.
SEKS İŞÇİSİ OLMAKLA SUÇLANDI
Rodney Jones'un rapçi Sean ‘Diddy’ Combs'a karşı açtığı davada şarkıcıyı seks ticareti ve tacizle suçlarken Joy'un ismini de vermişti. Davada Daphne Joy, rapçi Sean 'Diddy' Combs'un seks işçisi olmakla suçlanıyordu. Joy’un, rapçinin iddia edilen seks kaçakçılığı çetesine dahil olan bir seks işçisi olduğu ileri sürülmüştü. Hatta Joy'un, rapçi Diddy’nin seks işçiliği için aylık maaş ödemekle ‘övündüğü’ üç kadından biri olduğu iddia edilmişti.
İDDİAYI REDDETTİ
Bu iddiayı yalanlayan Joy, "Rodney Jones'un davasındaki yalanlar beni derinden yaraladı. Seks işçisi olduğum iddiası yüzde 100 yalan ve karakter suikastidir. Hem Rodney'e hem de avukatına karşı tüm yasal yolları araştırmak için bir avukat tutuyorum" demişti.