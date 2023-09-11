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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da korkunç olay! Eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü! - En son haberler

        Eski sevgilisi tarafından darp edilen Sibel: 9 defa yüzüme kafa attı

        Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bu defa da Bursa'da yaşayan Sibel Kahraman, eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Korkunç bir şekilde darp edilen genç kadın, "9 kez yüzüme kafa attı, darp raporu alıp şikayetçi oldum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:23 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:25
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        Eski sevgilisi öldüresiye dövdü! 9 kez yüzüne kafa attı
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        Bursa'da eski sevgilisi İ.Ş. (50) tarafından dövülüp, ölümle tehdit edilen Sibel Kahraman (33), savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        DHA'da yer alan habere göre burnu kırılan ve yüzünde morluklar oluşan Kahraman, "9 defa yüzüme kafa attı" dedi.

        Sibel Kahraman, 2013 yılında erkek arkadaşı İ.Ş. ile tanıştı. İkili, uzun süre sevgili oldu ancak geçen yıl durum değişti. İddiaya göre; sözlü taciz ve cinsel içerikli mesajlarından rahatsız olan Kahraman, İ.Ş. ile görüşmeme kararı aldı.

        Bunun üzerine İ.Ş., farklı tarihlerde Karaman'ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı. Son olarak bir arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, dün saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden İ.Ş.'nin saldırısına uğradı. Darp edilen Kahraman, hastaneye götürüldü. Yüzünde morluklar, burnunda kırık oluşan Kahraman, darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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        "SÜREKLİ SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU"

        Sibel Kahraman, "Kız arkadaşlarımla birlikteydik. Dışarıda, tesadüfen denk geldiğimiz yerlerde, 'Neden buraya geliyorsun' diyordu. Kız arkadaşlarımı da benim yanımda oldukları için tehdit ediyordu. Çıkışta 9 defa yüzüme kafa attı. Dayak olayından sonra hemen kardeşimi aradım ve şikayette bulundum. Hastaneye geldik, raporları aldık ve polise gidip, savcılığa şikayette bulunduk" dedi.

        İ.Ş.'den sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten Kahraman, "Bana sürekli 'Kimseyle gezmeyeceksin, kimseyle olmayacaksın, seni öldürürüm, gittiğim yerlere gelme' diyordu" diye konuştu.

        "MÜVEKKİLİM SÜREKLİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"

        Kahraman'ın avukatı Semih Altın ise "Kadın cinayetlerinin engellenmesi için bunun önüne geçilmelidir. Benim, şüphelilerinin tutuklanacağına inancım tamdır. Şüphelinin tutuklanması gerekmektedir. Aksi takdirde kadın cinayetlerine sebep olmaktadır. Şüpheli, müvekkilimi öldürmekle tehdit ediyor. Kadına şiddet durumlarında önleyici tedbir veriliyor ancak bana göre bu tedbir yeterli değildir. Elektronik kelepçe gibi yeni teknolojik bir sistem getirilmesi gerekiyor. Müvekkilim ağır derecede darp edilmiştir. Şüpheli, müvekkilime 9 kez kafa atmıştır. Müvekkilimin burnu kırılmıştır, bununla ilgili hastane raporları da vardır. Müvekkilim sürekli saldırıya uğramıştır ve can güvenliği tehlikededir" dedi.

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