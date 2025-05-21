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        Haberler Dünya Eski Ukraynalı siyasetçi Andrii Portnov'a İspanya'da suikast! | Dış Haberler

        Eski Ukraynalı siyasetçi Andrii Portnov'a İspanya'da suikast!

        Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in danışmanı Andrii Portnov'un İspanya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 21.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:26
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        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
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        Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in danışmanı Andrii Portnov, İspanya'da kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        İspanyol yetkililer, Portnov'un yerel saatle 09.15'te Madrid'de bir okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğradığını söyledi. İspanyol El Pais gazetesinin aktardığına göre, 51 yaşındaki Portnov, arabaya binerken birkaç kez kurşunla hedef alındı.

        Avukat ve siyasetçi olan Portnov, 2010'dan 2014'e kadar Yanunkoviç döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı ve Rusya'ya yakınlığıyla biliniyordu.

        2013 yılının sonunda Ukrayna'da başlayan "Euromaidan" hareketinin ardından Yanukoviç görevden alınmıştı. Portnov da aynı yıl Rusya'yı terk etmiş ve Ukrayna'da vatana ihanet, zimmete para geçirme suçlamaları ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştı.

        2014 ile 2015 yılları arasında Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde olan Portnov, Rusya'da yaşadı ardından Viyana'ya taşındı ve orada avukatlık yaptı. 19 Mayıs 2019'da Ukrayna'ya geri döndü. Bir süredir de hem Ukrayna'da hem de yurt dışında yaşadığı biliniyordu.

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