Rose Bertram'ın aşk tatili
Fenerbahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Fransız iş adamı sevgilisi Samy Ould Kaddour ile Ibiza'da görüntülendi
2016 - 2017 sezonunda Fenerbahçe'de forma diyen Gregory van der Wiel'in eski eşi Rose Bertram, bir süredir Fransız iş adamı sevgilisi Samy Ould Kaddour ile aşk yaşıyor.
Rose Bertram'ın, 17 yaşında tanıştığı Hollandalı Gregory van der Wiel ile birlikteliğinden iki kızı var.
30 yaşındaki model, sevgilisiyle İspanya'nın gözde tatil yerlerinden Ibiza Adası'nda görüntülendi.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftin, romantizm dolu anları objektiflere yansıdı.
Daha önce adı, Leonardo DiCaprio ve Kylian Mbappe ile aşk dedikodularına karışan model, aradığı aşkı bulmuşa benziyordu.
Rose Bertram, eski eşi Gregory van der Wiel'in Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sık sık Fenerbahçe formasıyla poz veriyordu.