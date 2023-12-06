Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 6. dönem için aday oldu! Yılmaz Büyükerşen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 6. dönem için aday oldu! Yılmaz Büyükerşen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 6. dönem için partisine aday adaylığı başvurusunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçim süreci için aday adaylığı sürecini 28 Kasım'dan 5 Aralık'a kadar uzatmıştı. Büyükerşen'de başvurusunu son başvuru tarihi olan 5 Aralık Salı günü gerçekleştirdi. Başvuru sonrasında Büyükerşen hakkındaki detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Yılmaz Büyükerşen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

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YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

1936 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen 86 yaşındadır.

1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan satarak elde edilen sermaye ile Oda Tiyatrosunun ve onu takiben Belediye Tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. Mezuniyetini takiben aynı yıl Akademinin Maliye Kürsüsüne asistan oldu.

1966 yılında doktor, 1968 yılında doçent oldu. Aynı yıl Akademi Başkan Yardımcılığına getirilen BÜYÜKERŞEN, 1973 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. Başkanlık süresinin bitimi olan 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden Akademi Başkanlığına getirildi.

Radyo ve Televizyonun eğitim ve kültür hayatında kullanılmasına yönelik yaptığı çalışmalarla Ankara'daki TRT yayınlarının İstanbul'dan sonra ikinci il olarak Eskişehir'den izlenmesi için önce Akademi'de TV verici istasyonu ile siyah-beyaz eğitim stüdyolarını, daha sonra da Türkiye'de ilk renkli TV sistemini Eskişehir'de kurdu.

1971'de İletişim Teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve uzaktan öğretim ile buna ilişkin, yöntemlerin Açıköğretim Modeli şeklinde, Türk Eğitim sisteminde yer almasına ilişkin olarak başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı "Türkiye için Açıköğretim Modeli Projesi” YÖK Kanunu ve 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Açıköğretim Fakültesi olarak ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesi ile Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu.

1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü’ne getirilen Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, döneminin bitiminde 1987 yılında Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez rektörlüğe atandı. Bu görevinin yanı sıra, "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve kurulun 2 dönem başkanlığını yaptı. 1993 yılında Yüksek Kurul yerine RTÜK Kanununun çıkarılması ile görevinden ayrıldı.

1992 yılında yapılan Rektörlük seçiminde en yüksek oyu alması sonucu Cumhurbaşkanı tarafından tekrar rektörlüğe atanan Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in bu görevi, YÖK Kanununa ilave edilen "iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz" hükmü nedeniyle sona erdirildi.

Akademi Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü sırasında çeşitli eğitim, araştırma ve yayın kurumlarının kuruluşunu sağlayan, Anadolu Üniversitesi’ni, bünyesinden 5 yeni üniversite daha çıkacak kadar büyüttü. Bunlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversiteleridir. Çeşitli kitap ve makaleleri olan ve 1993 yılından sonra Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığının yanı sıra İletişim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde de bulunan BÜYÜKERŞEN, kurucuları arasında yer aldığı "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı"nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Türkiye'de "Çağdaş Halkevleri ve Köy Enstitüleri Modeli" diye nitelendirilen "Eğitim Parkları" ve "Semt Eğitim Birimleri"nin kuruluş çalışmalarını sürdürmüştür.