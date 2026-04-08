        Eskişehir'de Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt trafik kazasında yaralandı

        Eskişehir'de Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt trafik kazasında yaralandı

        Eskişehir'de makam aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ve sürücüsü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, hastane ziyaretinin ardından kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Kaymakam, trafik kazası geçirdi

        Eskişehir'in Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, trafik kazasında yaralandı.

        ESKİŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI

        AA'daki habere göre; Günyüzü-Sivrihisar karayolunda M.K idaresindeki makam aracı, Hamamkarahisar Mahallesi yakınlarında Mehmet Ali Tümer yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Mehmet Ali Tümer, kazada hayatını kaybetti
        Mehmet Ali Tümer, kazada hayatını kaybetti

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Ali Tümer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Kazada yaralanan Kaymakam Kurt ve M.K, Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        VALİ ZİYARETE GELDİ

        Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyarete gelen Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kurt ve M.K'nin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        AÇIKLAMADA BULUNDU

        Yılmaz, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakam Kurt'un bulunduğu aracın Sivrihisar'dan Günyüzü'ne giderken karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

        Kaymakam Kurt ve şoförünün ciddi bir sağlık sıkıntısının olmadığını belirten Yılmaz, "Maalesef diğer araçta bulunan vatandaşımız vefat etmiş. Çok üzgünüz. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kaymakamımıza ve şoförüne acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

        Vali Yılmaz'a, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve diğer ilgililer eşlik etti.

