        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de kuvvetli rüzgar camı patlattı, yoldan geçen bir adamın kafasına düştü | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar camı patlattı, yoldan geçen bir adamın kafasına düştü

        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin camı patladı. Parçalanan camlar kaldırımda yürüyen bir kişinin başına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 11:33
        Rüzgar camı patlattı, kafasına düştü
        Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgarda bir binanın 6’ncı katıdaki evin camı patladı. Düşen cam parçalarının başına isabet ettiği Emre Candemir (54) yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre olay; Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. 22 Nisan’da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşerken, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ardından sağanak yağmur etkili oldu.

        EVİN CAMI PATLADI

        Yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın 6’ncı katındaki evin camı patladı.

        BİRİNİN BAŞINA DÜŞTÜ

        Saçılan cam parçaları, kaldırımda yürüyen Emre Candemir’in başına isabet etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Hafif yaralanan Candemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şeffaf şemsiyeyle kaldırımda yürüyen Emre Candemir’in başına cam parçalarının isabet ettiği görüldü.

