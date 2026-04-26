Eskişehir'de kuvvetli rüzgar camı patlattı, yoldan geçen bir adamın kafasına düştü
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin camı patladı. Parçalanan camlar kaldırımda yürüyen bir kişinin başına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay anı kameraya yansıdı
Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgarda bir binanın 6’ncı katıdaki evin camı patladı. Düşen cam parçalarının başına isabet ettiği Emre Candemir (54) yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'daki habere göre olay; Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. 22 Nisan’da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşerken, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ardından sağanak yağmur etkili oldu.
Yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın 6’ncı katındaki evin camı patladı.
Saçılan cam parçaları, kaldırımda yürüyen Emre Candemir’in başına isabet etti.
Hafif yaralanan Candemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şeffaf şemsiyeyle kaldırımda yürüyen Emre Candemir’in başına cam parçalarının isabet ettiği görüldü.