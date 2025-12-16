Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuğu bıçaklayan 4 çocuk yakalandı
Eskişehir'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin çocuk yaştaki 4 şüpheli yakalandı
Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Civan Sokak'ta ortaokul öğrencisi U.D. (12) ile çocuk yaştaki 4 kişilik bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
AA'nın haberine göre; kavga sırasında U.D. bıçakla yaralandı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Çocuk yaştaki 4 şüpheli, suç unsuru bıçakla birlikte yakalandı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.