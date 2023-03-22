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Eskişehir'de Sakarya Nehri'nin doğduğu bölge, su altından görüntülendi

Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi

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AA
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

    Sakarya Nehri'nin Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karadeniz'e döküldüğü yere kadarki 824 kilometrelik macerasının başladığı yer olan Sakaryabaşı, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak ilan edildi.
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

    AA'nın haberine göre Fırat ve Kızılırmak'tan sonra Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı, billur ve turkuaz rengiyle bölgeye gelenleri güzelliğine hayran bırakıyor.
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

    Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, her mevsim 18 ila 22 derece olan su sıcaklığı ile bozkırda bir dalış noktası oluşmasına imkan sağlayan bölgenin güzelliğini ve su altındaki hayatı görüntüledi.
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

    Ceylan, Sakarya Nehri'nin çıkış noktasının berraklığıyla adeta göz kamaştırdığını belirterek, söz konusu yere olan ilginin artmasıyla Çifteler Belediyesinin, Sakaryabaşı'nda tam donanımlı ve uluslararası standartlı yetkili bir dalış merkezini konuşlandırdığını ifade etti.
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

    Eskişehir Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz'ün de deneyimli bir dalışsever olduğunu ve bölgede dalış turizminin artırılmasına katkı sağladığını dile getiren Ceylan, "Çifteler Kaymakamlığı da belediyenin üstlenimindeki bu önemli faaliyete destek sağlamaktadır. Çifteler İlçe Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve ekibini bu örnek faaliyetinden dolayı ayrıca kutlamak isterim" diye konuştu.
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

    Ceylan, Derya Ateş Dalış Merkezi'nin hem rehberi hem de eğitmeni olarak gelen lisanslı dalışseverlere rehberlik yapmasının yanında, dalış eğitimi almak isteyenlere de eğitim imkanı sunduğunu bildirdi.
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

    "BALIKLARIN, SAZLIKLARIN ARASINDA SÜZÜLEREK KADRAJIMIZA GİRMELERİ HARİKAYDI"

    Sakarya Nehri'nin doğduğu yerde iki ana noktadaki su çıkışının yanı sıra alanın her tarafında irili ufaklı su çıkışlarının gözlendiğini aktaran Ceylan, şunları kaydetti:
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

    "Berrak, turkuaz mavisi bu havzadaki dalışımızın başında derinlerden gelen bir yayın balığının 'merhaba' der gibi objektifimize takılması, günümüzün şanslı geçeceğinin habercisiydi. Nil Tilapyası olarak bilinen balıkların sazlıkların arasında süzülerek kadrajımıza girmeleri harika bir andı.
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

    Akvaryumlardaki jilet balıklarının akrabaları olduğunu tahmin ettiğimiz bu balıkların aynı alanda faaliyet gösteren Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonundan havzaya geçtiği, bilim insanlarınca ifade edilmektedir. Karidesler, irili ufaklı sazan balıkları, yengeçler ile sağlıklı ve muhteşem bir ekosistemi bozkırın ortasında su altından görüntülemek büyük bir ayrıcalık.

     
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

    Karadenize Sarmat Denizi'nden miras Mersin balıklarının da Ankara Üniversitesi tarafından bölgede yetiştiriciliği yapılmaktadır. Gelmişken onlardan da görüntü almayı ihmal etmedik. Çifteler Belediyesi Dalış Merkezi’nin Ankara'dan 2 saat mesafede olması elbette ki büyük bir avantaj."
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!
  • Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!

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