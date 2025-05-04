Eskişehir'de şampiyonluk kutlamaları!

Eskişehirspor, Mersin Stadyumu'nda Mezitli 33 Spor ile karşılaştığı maçı 1-0 kazanarak şampiyon oldu. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip, bu galibiyetle 3. Lig'e yükselmeyi başardı. Maçın tek golü, 72. dakikada penaltıdan Necati Önal'dan geldi. Şampiyonluk haberinin Eskişehir'e ulaşmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşandı. Daha önce 33 bin 247 taraftarıyla rekor kıran Eskişehirspor taraftarları, "Takımımızı Süper Lig'de görmek istiyoruz" diyerek beklentilerini dile getirdi.

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"ADIM ADIM SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Kanlıkavak Parkı'nda kurulan dev ekranda maç izleyen taraftarlardan Yunus Çetin, "Oldum olası Eskişehirspor taraftarıyımdır. Bu şampiyonluk Eskişehir'e çok yakıştı. Her zaman her kulvarda tribünde ve sahada Eskişehirspor en büyüktür. Her zaman tarafların arkasında olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk için her şeye katlandık. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz ve adım adım Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

Eskişehirspor taraftarı Ali Kemal Yavaş ise "Sonunda bu bataklıktan çıktık her zaman ve her yerde en büyük Eskişehir" dedi. Taraftarlardan İdil Elit de, "Hepimiz Eskişehirliyiz, bu kadar düşmesine üzülüyorduk. Tekrardan yükselmesi biz taraftarları heyecanlandırıyor. Takımımın kazandığını görmek beni mutlu etti" şeklinde konuştu.