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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de Tokat baskısı kursuna ilgi | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de kadınlardan Tokat baskısı kursuna yoğun ilgi

        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'nin "belde evleri"nde yetişkinlere yönelik yeni açılan Tokat baskısı kursu, kadınlardan yoğun ilgi görüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:20 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:21
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        Eskişehir'de Tokat baskısı kursuna ilgi
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        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki "belde evleri"nde yetişkinlere yönelik el sanatları alanında yeni kurslar açılmaya devam ediyor.

        Hedef Batıkent Belde Evi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Ömerağa Belde Evi, Bahçelievler Belde Evi, Esentepe Belde Evi ve Şirintepe Belde Evi olmak üzere 6 farklı noktada yeni açılan Tokat baskısı kursu kadınların yoğun ilgisiyle başladı.

        Uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleşen kursa katılan kadınlar, yazma, bez ve çeşitli kumaşlar üzerine Tokat yöresinin örf ve adetlerine göre baskı yapmayı öğreniyor.

        Belde evlerinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.

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        #Tepebaşı Belediyesi
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