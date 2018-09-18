Eskişehir'de bu sabah Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde bir tramvay kazası meydana geldi. Yunus Emre Devlet Hastanesi-Batıkent Tramvay Ring Hattı seferini yapmakta olan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Enes K.'ya çarptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI, SAĞLIK DURUMU İYİ

DHA'nın haberine göre tramvayın altında kalan Enes K.'yı çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu. Enes K. olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibi ve vatandaşların yardımı ile tramvay altından yaralı olarak çıkarılıp yakındaki Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Enes K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tramvayı kullanan vatman Cengiz A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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