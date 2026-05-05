Eskişehir'de yabancı uyruklu kişinin şüpheli ölümü
Eskişehir'de komşularının bir süredir haber alamadığı İran uyruklu adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ekiplerce şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 02:06
Tepebaşı ilçesine bağlı Merkez Yeni Mahallesi'nde 7 katlı evin 4'üncü katında yalnız kalan Mehdi Bakhtiari'nin (44) komşuları, kendisinden bir süre haber alamadı. Evi kontrole gelen komşular, kapıyı açan olmayınca sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Bakhtiari'yi hareketsiz yatarken buldu. DHA'nın haberine göre sağlık ekiplerinin kontrolünde Bakhtiari'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Ölümü şüpheli bulunan Bakhtiari'nin cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bakhtiari'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
