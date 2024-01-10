Haberler Gündem Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Valiliklerden açıklama! 11 Ocak Perşembe Eskişehir'de yarın okul var mı?

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 11 Ocak Eskişehir'de okullar tatil mi? Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe kar yağışı ve fırtına açıklamaları sonrasında Eskişehir'de yarın okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 11 Ocak Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? İşte Eskişehir'de yarın okulların durumu... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 20:39 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:39 facebook

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "11 Ocak Eskişehir'de yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 11 Ocak Eskişehir'de yarın okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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METEOROLOJİ'DEN UYARI! Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.