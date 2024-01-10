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        Haberler Gündem Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Valiliklerden açıklama! 11 Ocak Perşembe Eskişehir'de yarın okul var mı?

        Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 11 Ocak Eskişehir'de okullar tatil mi?

        Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe kar yağışı ve fırtına açıklamaları sonrasında Eskişehir'de yarın okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 11 Ocak Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? İşte Eskişehir'de yarın okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 20:39 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:39
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "11 Ocak Eskişehir'de yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 11 Ocak Eskişehir'de yarın okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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        METEOROLOJİ'DEN UYARI!

        Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

        Konuyla ilgili henüz Eskişehir Valiliği açıklaması bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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