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        Ayının saldırdığı çobana 30 dikiş atıldı: Köpekler olmasaydı öteki dünyaya gitmiştik

        ESKİŞEHİR´inSivrihisar ilçesinde merada koyun otlatırken ayının saldırısına uğrayan çoban Murat Akyatak (53), yaralandı. Telefonla haber verdiği yakınları tarafından hastaneye götürülen Akyatak´ın yaralarına yaklaşık 30 dikiş atıldı. Kendisini köpeklerin kurtardığını belirten Akyatak, "Köpekler olmasaydı öteki dünyaya gitmiştik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:10
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        Ayının saldırdığı çobana 30 dikiş atıldı: Köpekler olmasaydı öteki dünyaya gitmiştik
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        ESKİŞEHİR´inSivrihisar ilçesinde merada koyun otlatırken ayının saldırısına uğrayan çoban Murat Akyatak (53), yaralandı. Telefonla haber verdiği yakınları tarafından hastaneye götürülen Akyatak´ın yaralarına yaklaşık 30 dikiş atıldı. Kendisini köpeklerin kurtardığını belirten Akyatak, "Köpekler olmasaydı öteki dünyaya gitmiştik" dedi.

        Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Memik Mahallesi´nde yaşayan çoban Murat Akyatak dün, koyun sürüsünü otlatmak için 1 kilometre uzaklıktaki Bozçakırlar mevkisine götürdü. Akyatak, bir süre sonra peşinden gelen ayının saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırdığı ayı kaçarken, yaralanan Akyatak, cep telefonuyla yakınlarına haber verdi. Komşu mahalleden gelen tanıdıklarının aracıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi´ne götürülen Murat Akyatak´ın ayakları ve vücudundaki yaralarına 30 kadar dikiş atıldığı öğrenildi.

        `BENİ PARÇALAMAYA UĞRAŞTI´

        Tedavisinin ardından taburcu olan Murat Akyatak, saldırı sırasında kaçmaya fırsatı olmadığını söyledi. Akyatak, "Merada ayı, derenin içindeymiş görmedim. Koyunları çevirdim eve dönmek için, ayı üzerime saldırdı. Zaten çok yakınmışız, kaçmaya fırsat da bırakmadı bize. Bir anda saldırdı. Sonra da ayaklarıma daldı. Ayaklarıma saldırınca beni devirdi ve ısırmaya başladı. Beni parçalamaya uğraştı. Sonra sürüdeki köpekler ayıya saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonrası ayı beni bıraktı. Ben 53 yaşındayım ilk kez buralarda ayı gördüm. Çok kilolu bir ayıydı. Kurtulmak için çok mücadele ettim ve en sonunda köpekler kurtardı. Yoksa köpekler olmasaydı biz yaşamayacaktık, yani öteki dünyaya gitmiştik şu anda" dedi.

        30 KADAR DİKİŞ ATILDI

        Durumunun iyi olduğunu belirten Murat Akyatak, "Olay olunca dönemedim eve orada kaldım zaten. Telefon ettim aileme, ablamlar koyunları almaya geldiler, komşu mahalleden tanıdıklarda gelip yardım etti. Arabayla aldı, hastaneye götürdü. Öyle bir mevzu yaşadık. Şu anda sol ayağımın altında diş izleri var, sağ bacağımda da dört yerde dikiş var. Vücudumda 30´a yakın dikiş attılar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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