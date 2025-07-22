Eskişehir'de orman yangını (2)

ORMANBÖLGE MÜDÜRÜ VE EKİBİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında çıkan orman yangını sırasında büyük bir tehlike atlatıldı. Yangının ilk anından itibaren bölgede ekipleri yöneten Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin’in de aralarında bulunduğu ilk müdahale ekibi ve bir iş makinesi, alevlerin arasında kaldı. Acil koduyla yardım çağrısı yapan ekibin bölgeye helikopterle su atıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, Eti Bor Madeni’ne ait yardıma giden bir iş makinesi ise alevlerin arasında kalarak yandı.