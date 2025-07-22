Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de orman yangını (2)

        ORMANBÖLGE MÜDÜRÜ VE EKİBİ ALEVLERİN ARASINDA KALDIEskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında çıkan orman yangını sırasında büyük bir tehlike atlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de orman yangını (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORMANBÖLGE MÜDÜRÜ VE EKİBİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

        Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında çıkan orman yangını sırasında büyük bir tehlike atlatıldı. Yangının ilk anından itibaren bölgede ekipleri yöneten Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin’in de aralarında bulunduğu ilk müdahale ekibi ve bir iş makinesi, alevlerin arasında kaldı. Acil koduyla yardım çağrısı yapan ekibin bölgeye helikopterle su atıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, Eti Bor Madeni’ne ait yardıma giden bir iş makinesi ise alevlerin arasında kalarak yandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de orman yangını
        Eskişehir'de orman yangını
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü
        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü
        Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
        Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
        Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu
        Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu