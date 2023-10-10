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        Eskişehir'de "Yansımalar" sergisi açıldı

        Eskişehir'de, sanatçı Deniz Özeskici'nin "Yansımalar" adlı soyut çalışmalarından oluşan sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:34
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        Eskişehir'de "Yansımalar" sergisi açıldı
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        Eskişehir'de, sanatçı Deniz Özeskici'nin "Yansımalar" adlı soyut çalışmalarından oluşan sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Oda Sanat Galerisi'nde açılan sergide, eski kitap ve kağıt parçaları ile akrilik boya gibi malzemelerden mono baskı ve kolaj teknikleriyle üretilmiş 25 esere yer verildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özeskici, AA muhabirine, doktora eğitimini Anadolu Üniversitesinde tamamladığını söyledi.

        Sergiyi bu nedenle Eskişehir'de hayata geçirdiğini anlatan Özeskici, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu, benim üçüncü kişisel sergim. Daha önce Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile Romanya'nın Oradea şehirlerinde sergilerim olmuştu. Sergim, farklı temalar barındıran 25 soyut çalışmadan oluşuyor. 'Yansımalar', aslında hayatımın bazı dönemlerindeki tecrübelerimin ve gördüklerimin yansıması. Eski çalışmalarım ile kitapların sararmış sayfalarından yararlandım. Burada sürdürülebilirlik de öne çıkıyor. Kolaj ve mono baskı tekniklerini kullandım. Daha çok siyah tonları tercih ettim. Çalışmalar, bazen birbirlerinin de yansıması şeklinde. Biraz da izleyicinin yorumlamasına bırakıyorum."

        Oda Sanat Galerisinin kurucusu Özlem Kanat Örneksoy da güz dönemine "Yansımalar" ile kapılarını açtıklarını dile getirerek, "Sanatın ve sanatçıların, bu anlamda etkisinin çok büyük olacağını düşünüyorum. Özeskici, Niğde'den gelen bir sanatçımız. Eserlerinin Eskişehir'de sergilenmesi bizim için çok keyifli. İyi ki geldi." dedi.

        Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da açılışına katıldığı sergi, 15 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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