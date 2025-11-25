Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti'li Gürcan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Gürcan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gürcan, mesajında, kadınların onurunu, haklarını ve güvenliğini korumaya yönelik toplumsal sorumluluğun bugün vesilesiyle bir kez daha hatırlandığını belirtti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Gürcan, şiddetin her türüne karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle yürütülen mücadelenin, devletin güçlü iradesi ve milletin ortak duyarlılığıyla devam ettiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir" sözlerine mesajında yer veren Gürcan, bu yaklaşımın konudaki temel duruşu en açık biçimde ortaya koyduğunu kaydetti.

        Gürcan, 25 Kasım'ın toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artmasına vesile olması temennisinde bulunarak, kadınların huzur, güven ve saygınlığını koruyan bir toplumsal iklimin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığı sürdüreceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        Şehrin en kıdemli öğretmenini ziyaret ettiler TEI'de Öğretmenler Günü etkin...
        Şehrin en kıdemli öğretmenini ziyaret ettiler TEI'de Öğretmenler Günü etkin...
        Vali Aksoy: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 'Sıfır Tolerans' ilkesiyle kadına...
        Vali Aksoy: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 'Sıfır Tolerans' ilkesiyle kadına...
        Kuzuların arasında kalan minik Yusuf'un tatlı halleri gülümsetti
        Kuzuların arasında kalan minik Yusuf'un tatlı halleri gülümsetti
        Eskişehir'de okul servisleri ve çevrelerine yönelik denetim gerçekleştirild...
        Eskişehir'de okul servisleri ve çevrelerine yönelik denetim gerçekleştirild...
        Aranan 140 şahıs yakalandı
        Aranan 140 şahıs yakalandı
        Beylikova Gençlik Merkezi'nden emekli öğretmene anlamlı ziyaret
        Beylikova Gençlik Merkezi'nden emekli öğretmene anlamlı ziyaret