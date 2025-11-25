AK Parti'li Gürcan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, kadınların onurunu, haklarını ve güvenliğini korumaya yönelik toplumsal sorumluluğun bugün vesilesiyle bir kez daha hatırlandığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Gürcan, şiddetin her türüne karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle yürütülen mücadelenin, devletin güçlü iradesi ve milletin ortak duyarlılığıyla devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir" sözlerine mesajında yer veren Gürcan, bu yaklaşımın konudaki temel duruşu en açık biçimde ortaya koyduğunu kaydetti.