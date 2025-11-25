Bursa ve çevre illerde AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da, AK Parti İl Kadın Kolları başkanlıklarınca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıklama yapıldı.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, parti binasındaki basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarının 2002 seçim beyannamesinde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı dönüşüm başlattığını belirten Çavuşoğlu, "Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık." dedi.

Çavuşoğlu, hukuki çerçevede ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un AK Parti iktidarı döneminde çıkarıldığını ve kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

AK Parti iktidarının, "kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki, kurumsal ve fiili korumayı en üst seviyeye çıkaran iktidar" olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bugün elimizde sadece kanunlar değil, aynı zamanda güçlü bir strateji ve koordinasyon yapısı vardır. 25 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, devletin en üst makamından 'Bu ülkede kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' beyanının yazılı bir belgesidir. Bu genelge ile kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurum ve kuruluşların sorumlulukları açıkça tanımlanmış, kurumlar arası koordinasyon ve veri paylaşımı güçlendirilmiş, illerdeki faaliyetlerin düzenli olarak izlenmesi, raporlanması zorunlu hale getirilmiştir. 12. Kalkınma Planı'nda, kadınların güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, planın ana eksenlerinden biri haline getirilmiştir." - Eskişehir AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Seda Demirkala ise partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlendiği toplantıda, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılıklarını, dayanışmalarını ve sorumluluk anlayışlarını simgeleyen bir gün olduğunu söyledi.

Bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamadıklarını kaydeden Demirkala, "Biz bu davayı, kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak, 81 ilde eş zamanlı biçimde diyoruz ki 'Kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur.'" diye konuştu. Demirkala, bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin iyi niyet beyanından ibaret olmadığına dikkati çekerek, AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikası olduğunu vurguladı. - Bilecik AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz da bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikası olduğunu söyledi.

AK Parti'nin sahaya inen, sonuç üreten bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Poyraz, "AK Parti Kadın Kolları olarak kadınların sesi olmak, ihtiyaçlarını devletimizin ilgili kurumlarına iletmek, politika üretmek ve çözüm mekanizmalarının güçlenmesine katkı sunmak en temel sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı. Poyraz, koruma mekanizmalarını güçlendirirken bir yandan da kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha görünür ve güçlü olmasını sağlayacak politikalar üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi. - Kütahya AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Büşra Zeynep İren Öz ise kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu dile getiren Öz, şöyle devam etti: "Şunu açıkça ifade etmek isteriz, bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele bir iyi niyet beyanından ibaret değildir. Bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikasıdır. 25 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, devletin en üst makamından 'Bu ülkede kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' beyanının yazılı bir belgesidir."