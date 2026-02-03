Eskişehir'de yükümlüler yarıyıl tatilinde okullarda temizlik çalışması yaptı

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün eğitime destek çalışmaları kapsamında yükümlüler tarafından kentteki bazı okullarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı dönem tatilinde 4 infaz ve koruma memurunun gözetiminde 25 yükümlü kamu yararına çalışma yaptı.





Yükümlüler tarafından 1 ilkokul, 3 ortaokul, 1 lise ve 1 özel eğitim meslek okulunun bina temizliği, depoların tasnifi ve bahçe temizliği yapıldı.



Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile yükümlülerin topluma kazandırılması için okuma yazma, meslek edindirme ve çeşitli kişisel gelişim kursları düzenlendi.



