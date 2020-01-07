Günyüzü ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde okullar, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle bugün (07.01.2020) 1 gün süreyle tatil edildi. İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan'ın incelemeleri sonrasında Günyüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullar tatil edildi.
ESKİŞEHİR
07 Ocak 2020 Salı
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