Yaralı sansara anne şefkatiyle bakılıyor Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezinde görevli Veteriner Hekim Melike Gümgümcü: “Yavru sansarın tüm sağlık bakımlarını burada yapıyoruz”

Eskişehir’de yaralı halde bulunan sansar, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezinde görevli Veteriner Hekim Melike Gümgümcü tarafından anne şefkatiyle bakılarak sağlığına kavuşturuluyor.

Eskişehir’de evinin bahçesinde sansar görerek Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezini arayan vatandaşın ihbarı sonucu ekipler yola çıktı. Bahçede yaralı halde bulunan sansarı kolay bir şekilde yakalayarak merkeze getiren görevliler, hayvanın ayağında kırık ve açık yarası olduğunu tespit etti. Adeta anne şefkati göstererek sansara bakan Veteriner Hekim Gümgümcü, sağlık bakımlarını aksatmadan sürdürüyor. İyileşmesi halinde 34 hafta sonra doğaya salınacak olan yavru sansar, bir süre daha Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezinde kalacak.



“Yavru sansarın tüm sağlık bakımlarını burada yapıyoruz”

Sansarın tüm sağlık bakımlarının eksiksiz bir şekilde yapıldığını ifade eden Gümgümcü, “Bir vatandaşımız ihbar hattımızı aradı. Genellikle kedi ve köpek için ihbar hattımızı arıyorlar ama bu sefer sansar için arandık. Bize bahçesinde yaralı bir sansar olduğunu söyledi ve gelip alabilir misiniz dedi. Biz de geldiğimizde kaçabileceğini söyledik. Ayağı yaralı olduğu için yakalanması kolay oldu. Ekiplerimiz sansarı alıp buraya getirdiler, muayenesini yaptık. Yavru sansarımızın sağ ön ayağında şişlik vardı. Muayenesini yaparken kırık olduğunu ve pati ucunda yara olduğunu gördük. Enfekte bir yaraydı. Pansumanlarını günlük yapıyoruz, kırık olan ayağın bandajını sürekli değiştiriyoruz, antibiyotiğini uyguluyoruz. Yavru sansarın tüm sağlık bakımlarını burada yapıyoruz" diye konuştu.



"Tedavi 3 hafta sürecek"

34 hafta içinde sansarın salınacağını ifade eden Veteriner Hekim Gümgümcü, "Aslına bakarsanız vahşi bir hayvan olmasına rağmen ilk elimize aldığımızda ısırmaya çalışıyordu. Başını okşadığımızda hayvan içgüdüsel bir şekilde gözlerini kapattı. Her şey yolunda giderse ortalama 3 hafta tedavisi sürecek. Enfeksiyonun olması sorun kapalı kırık olsa sorun yoktu. Bir aksilik olmazsa inşallah 34 hafta içerisinde doğaya geri salınacak” dedi.

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