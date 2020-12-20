Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Günyüzü ilçesinde define bulma amacıyla detektörle arama yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Örenler mevkiinde 7 farklı yerde kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Günyüzü ilçesi Çakmak Mahallesi Örenler mevkiinde geçen cuma günü devriye gezen Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki detektörle arama yapan 4 şüphelinin olduğunu belirledi. Suçüstü yakalanan şüpheliler T.D., H.Ü., M.E. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 2 detektör, kulaklık ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Örenler mevkiinde yapılan incelemede şüphelilerin detektörle tespit ettikleri 7 farklı noktada da kazı çalışması yaptığı belirlendi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 4 kişiye toplam 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-12-20 13:18:50



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