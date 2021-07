Eskişehirli dövüşçüler ulusal organizasyona hazırlanıyor

Eskişehirli sporcular, ikinci defa ulusal dövüş organizasyonuna hazırlanıyor.

Geçtiğimiz senelerde ulusal kanalda dövüş sanatları organizasyonuyla ekrana gelen programın yenisi için 8 branşta dövüş sanatları antrenörü olan Yüksel Çotuk ve sporcuları, hazırlanıyor. Ulusal kanalda yayınlanacak olan dövüş organizasyonunda milli takımdan da sporcular katılacak. Antrenör Yüksel Çotuk, organizasyonla beraber hem şehrin hem de Eskişehirli sporcuların tanınmasında etkili olacağını düşünüyor. Eskişehir’de bir spor salonunda öğrencilerini hazırlayan Çotuk, heyecanlı olduklarını dile getirdi.



“Eskişehir dövüş sanatları konusunda marka bir şehir haline geldi”

38 senedir dövüş sanatlarıyla uğraşan ve 8 branşta dövüş antrenörü Yüksel Çotuk, yaptıkları bu organizasyonu Eskişehir’in sporcularına güzel bir kapı açmak için yaptıklarını belirtti. Ulusal kanalda yayınlanacak olan organizasyona sanatçıların, iş dünyasının ve pek çok başarılı sporcunun katılacağını söyleyen Çotuk, “Geçen sene 4 Eylül’de ulusal bir kanalda yaptığımız dövüş organizasyonunun aynısı tekrardan bir ulusal kanalda devam edeceğiz. Sanatçıların, iş dünyasının ve pek çok başarılı sporcuların katılacağı uluslararası bir organizasyon olacak. Bu organizasyonu Eskişehir’imizi, turizmini tanıtmak ve Eskişehir’in başarılı sporcularına güzel bir kapı açmak amacıyla yapıyoruz. Eskişehir, dövüş sanatları konusunda marka bir şehir haline geldi. Artık bunu da düzenli olarak müsabakalarda tekrarlayacağız. Muay Thai, Kickboks, MMA (Mixed Martial Arts), dediğimiz kafes dövüşü WingTsun ve Brazilian Jiu Jitsu çalışıyoruz. Burada beş branşla ders veriyorum. Öğrencilerimizin içerisinde çok başarılı olanlar var. Milli takımda olan öğrencilerimiz var. Hatta bizim Eskişehirli bir sporcumuzdan iki tanesi hem milli takımda olup hem de bu organizasyonda dövüşecekler” diye konuştu.



“Organizasyonumuz beklediğimizden çok daha büyük etki yaptı”

Geçen yıl ulusal kanalda yayınlanan dövüş organizasyonun büyük bir etki oluşturduğunu söyleyen antrenör Yüksel Çotuk, Eskişehir içinde senede en az iki kez organizasyon gerçekleştireceğini şu sözlerle anlattı:

"O zamanki dövüş organizasyonumuz beklediğimizden çok daha büyük etki yaptı. Bizden bunun devamını istediler. Eskişehir’de böyle etkinlikler azdı ve fazla olması gerekiyordu. Etkinlikler yapıldığı dönem bize manken, oyuncu, sanatçı gibi pek çok kişi geldi. Eskişehir halkı da bu insanların sık sık gelmesini istiyorlar. Her sene en az iki kere Eskişehir’de bu organizasyonlarımızı devam ettireceğiz."



"İnşallah eğitimli bir gençlik sağlayacağız"

Mücadele sporlarının insana özgüven kattığını belirten Yüksel Çotuk, toplum içinde de bu sporlara karşı problemi olanın olmadığını aktardı. Topluma kaliteli gençler yetiştirmek istediğini söyleyen Çotuk, "Mücadele sporları insanın her zaman özgüvenini arttırır. Kadınlar içinde erkekler içinde. Aynı zamanda mücadele sporlarının içerisinde ahlak gibi disiplinlerimiz vardır. Topluma kaliteli gençler yetiştirmek için bütün gençlerimizi mücadele sporlarına her zaman bekliyoruz. Bizim şahsi sporlarımızdan toplum içirişinde problemi olan yok. İnşallah da eğitimli bir gençlik sağlayacağız" dedi.

