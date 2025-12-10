Habertürk
        Eskişehir - Malatya kaç kilometre? Eskişehir - Malatya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Eskişehir - Malatya kaç kilometre? Eskişehir - Malatya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Eskişehir ile Malatya arasındaki yolculuk güzergahı, İç Anadolu'dan başlayıp Doğu Anadolu'ya uzanan oldukça uzun bir rota sunuyor. Hem kişisel araçlarıyla seyahat edecekler hem de otobüs veya uçak alternatiflerini değerlendirecekler için farklı süreler ve mesafe seçenekleri bulunuyor. "Eskişehir - Malatya kaç kilometre" sorusu özellikle bayram, tatil ya da iş seyahatlerinde en çok araştırılan başlıklardan biri olurken, bu uzun yolculukta hangi geçiş noktalarının tercih edilebileceği de merak ediliyor.

        Giriş: 10.12.2025 - 12:11 Güncelleme: 10.12.2025 - 12:11
        Eskişehir - Malatya kaç kilometre?
        Yolculuğu planlayanlar için mesafe detayları, yol süresi ve farklı güzergah seçenekleri önemli avantajlar sağlayabiliyor. Rotanın şehir yapısı, yol standartları ve mevsim koşullarının süreye etkisi hakkında da küçük ipuçları yolculuğu rahatlatabiliyor. Eskişehir - Malatya mesafe ne kadar sorusunun yanıtını arayanlar için hem karayolu hem havayolu seçeneklerine dair kapsamlı bilgiler haberde yer alıyor. İşte, Eskişehir - Malatya arasındaki mesafe hakkında merak edilenler… Eskişehir ile Malatya arasında gidilecek yolun süresi, seçilen güzergahın uzunluğuna, yol durumuna ve trafiğe bağlı olarak değişiyor. Eskişehir - Malatya kaç km sorusuna net bir yanıt vermek isteyenler için farklı rota seçenekleri bulunuyor. Bazı sürücüler Ankara üzerinden devam eden güzergahı daha akıcı bulurken, bazıları Konya yönünde ilerleyen alternatif rotaları tercih edebiliyor. Bunun yanında otobüs yolculuğu da bu iki şehir arasında oldukça yoğun şekilde tercih edilen yöntemlerden biri. Yolculuğunu daha kısa sürede tamamlamak isteyenler için de havayolu seçeneği farklı bir zaman avantajı sunuyor. Bu nedenle Eskişehir - Malatya ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, tercih edilen ulaşım türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Seyahat planlayanlar için rotanın ayrıntılarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

        ESKİŞEHİR - MALATYA KAÇ KİLOMETRE?

        Eskişehir - Malatya kaç kilometre sorusunun cevabı, en çok kullanılan karayolu güzergahı baz alındığında yaklaşık 760 kilometre olarak öne çıkıyor. Bu mesafe, Eskişehir’den çıkıldıktan sonra Sivrihisar üzerinden Ankara’ya, ardından Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Malatya güzergahına uzanan hat üzerinden ölçülüyor. Bazı sürücüler Kayseri yerine Sivas yönünü tercih ederek benzer uzunlukta bir rota oluşturabiliyor. Bu farklı tercihler mesafede büyük değişiklik yaratmasa da yol akıcılığını etkileyebiliyor.

        Karayolunun büyük bölümü bölünmüş yol olduğu için sürücülere konforlu bir seyahat imkanı veriyor. Ancak kış aylarında özellikle Kayseri ve Sivas çevrelerinde yaşanan yoğun kar yağışı yol durumunu zaman zaman zorlaştırabiliyor. Bu nedenle mevsimsel koşullar göz önünde bulundurularak plan yapılması önemli. Gidilecek güzergahı netleştirdikten sonra araçla yaklaşık süreyi hesaplamak daha kolay hale geliyor.

        ESKİŞEHİR - MALATYA MESAFE NE KADAR?

        “Eskişehir - Malatya mesafe ne kadar?” sorusu hem özel araçla hem de toplu taşımayla seyahat edeceklerin en sık merak ettiği konulardan biri. Ortalama 760 kilometrelik mesafe, yol üzerinde ihtiyaç duyulabilecek mola, yakıt alışverişi ve dinlenme planları açısından geniş seçenekler sunuyor. Özellikle Ankara üzerinden devam eden hat boyunca dinlenme tesisleri sık aralıklarla bulunuyor.

        Bazı güzergahlarda yol yapım çalışmaları süreyi etkileyebildiğinden seyahat öncesi güncel yol durumuna bakılması, rotayı daha verimli hale getiriyor.

        ESKİŞEHİR - MALATYA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Eskişehir - Malatya ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, kullanılan ulaşım yöntemine göre değişiyor.

        • Özel araçla: Ortalama 760 kilometrelik yol, normal hızlarda ve ideal yol şartlarında 9 ila 10 saat arasında tamamlanabiliyor. Mola süreleri, trafik ve hava koşullarındaki değişiklikler bu süreyi uzatabiliyor.
        • Otobüsle: Eskişehir’den Malatya’ya düzenlenen otobüs seferleri genellikle 11 ila 13 saat arasında değişen seyahat süreleri sunuyor. Güzergaha göre bazı firmalar Kayseri, bazıları ise Sivas üzerinden ilerleyebiliyor.
        • Havayoluyla: Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan Malatya’ya direkt uçuş bulunmuyor. Ancak İstanbul aktarmalı uçuşlarla toplam yolculuk süresi 4,5 ila 6 saat arasında değişebiliyor. Uçuş programına bağlı olarak bu süre kimi zaman daha da kısalabiliyor.

        Yolculuğunu planlayanlar için karayolu, otobüs ve havayolu arasında karşılaştırma yapmak, en uygun seçeneği belirlemeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca mevsimsel koşullar ve yol üzerindeki çalışmalar süreyi etkileyebildiği için güncel bilgileri kontrol etmek her zaman avantaj sağlıyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
