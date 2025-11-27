Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eskişehir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama

        Eskişehir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama

        Eskişehir merkezli 4 ilde polis ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 00:52 Güncelleme: 27.11.2025 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM), Eskişehir’in yanı sıra Ankara, Sakarya ve Hatay’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, 3 adet tabanca ve tabancalara ait fişekler, 3 bıçak, DEAŞ silahlı terör örgütünün ‘sözde’ bayrağı ve örgütün ‘sözde’ bayrağının basılı olduğu kalem ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 20 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde ifadeleri alınan 20 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklandı. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Eskişehir
        #eskişehir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!