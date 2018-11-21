Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölümde yaşanacaklar, EDHO 116. bölümün ardından dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki; gelecek bölümde neler yaşanacak? Hızır, İlyas ve Tipi Ateş'i yakalayabilecek mi? Gelecek bölümde yaşanacaklarla ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 116. BÖLÜM ÖZETİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümde, Tipi'yi vurmaya hazırlanan İlyas son anda Tipi'nin hain olmadığını öğreniince gerçek hainin Ateş olduğunu öğrendi. Öte yandan Fuat'ı sorgulayan Hızır Reis, İzzet'in ticari sırlarını öğrendi. Öte yandan Tipi ve İlyas, Sami ile uğraştıkları sırada Ateş'i ellerinden kaçırdılar.
EDHO 117. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümde Ateş'in ihaneti kanıtlandı. Gözler ise yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi. Yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.