Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölümde yaşanacaklar, EDHO 116. bölümün ardından dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki; gelecek bölümde neler yaşanacak? Hızır, İlyas ve Tipi Ateş'i yakalayabilecek mi? Gelecek bölümde yaşanacaklarla ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 116. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümde, Tipi'yi vurmaya hazırlanan İlyas son anda Tipi'nin hain olmadığını öğreniince gerçek hainin Ateş olduğunu öğrendi. Öte yandan Fuat'ı sorgulayan Hızır Reis, İzzet'in ticari sırlarını öğrendi. Öte yandan Tipi ve İlyas, Sami ile uğraştıkları sırada Ateş'i ellerinden kaçırdılar.

EDHO 117. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümde Ateş'in ihaneti kanıtlandı. Gözler ise yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi. Yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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