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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 185. son bölüm...

ATV'nin ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 185. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu akşamki bölümüne İlyas'ın Korkmazlar'ı tehdit etmesi damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 185. son bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu ve gözler 186. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. SON BÖLÜM ÖZETİ

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli’den aldığı herkesi vur iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan’ın otelde kendisini öldürmeye çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak’ı pusuya düşürür. İshak, Özcan’dan İlyas Çakırbeyli’nin ölüm haberini beklerken yediği kurşunla neye uğradığını şaşırır.

İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli’nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı’nın yakın korumalığını yapan Orhan’ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan’ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar’la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis’in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.

Atılan iftira yüzünden cezaevine giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz’ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan’ı öldürmek isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

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