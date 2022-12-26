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Esma İsminin Anlamı Nedir? Esma İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin ya da adların, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı vardır. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabildiği gibi, kökeni de farklılık gösterebilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmediğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önem arz eder. Esma isminin anlamı da son zamanlarda sıklıkla araştırılmaktadır.

Esma İsminin Anlamı Nedir? Esma İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Esma isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ESMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Esma ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Esma isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Esma isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ESMA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Esma ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

  1. Etkileyici, yaptırıcı.
  2. Kader, nasip, talih.
  3. İsimler, namlar, adlar.
  4. Cilveli, çok güzel.

ESMA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Esma ismi Kur'an-ı Kerim'de (Araf Suresi 180. Ayet) geçmektedir ve Esma ismini koymak caizdir.

ESMA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Esma ismini kullanan 140.123 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Esma ismini kullanan 25.526 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Esma ismini kullanan 7.681 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Esma ismini kullanan 5.320 kişi bulunmaktadır.

ESMA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Esma ismine sahip kişiler tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır. Aile ve aşk kavramları onların hayatında önemli bir yer tutar.

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