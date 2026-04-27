        Eşme Belediye Başkan Vekili Zeki Işık oldu | Son dakika haberleri

        Eşme Belediye Başkan Vekili Zeki Işık oldu

        Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Zeki Işık başkan vekili seçildi. Belediye meclisindeki üçüncü tur oylamada Işık 7, AK Parti adayı Altan Aydemir ise 4 oy aldı. Tozan, belediyeye yönelik irtikap ve örgüt soruşturması kapsamında tutuklanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 15:43 Güncelleme:
        Eşme Belediye Başkan Vekili seçildi
        Eşme Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Zeki Işık seçildi.

        AA'daki habere göre; Eşme Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

        Toplantıda, Tozan'ın yerine belediye başkan vekilliği için seçim yapıldı. CHP Grubu'nun adayı Zeki Işık, AK Parti Grubu'nun adayı ise Altan Aydemir oldu.

        Yapılan gizli oylamada, ilk iki turda istenilen çoğunluk sağlanamadı. Oylamanın üçüncü turunda Işık 7 oy, Aydemir ise 4 oy aldı.

        Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Zeki Işık, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, "Herkesle ortak bir çalışmamız olacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeden işimize devam edeceğiz. İşimizin ağırlığının farkındayım." dedi.

        Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında 17 Nisan'da operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Tozan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

        Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

        İçişleri Bakanlığı, 22 Nisan'da "icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

