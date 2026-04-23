        Eşme Belediye Başkanvekili belirlenecek | Son dakika haberleri

        Eşme Belediye Başkanvekili belirlenecek

        Uşak Valiliği, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını ve bu gelişme sonrası belediye başkan vekili seçiminin 27 Nisan'da yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 00:29 Güncelleme:
        Eşme Belediye Başkanvekili belirlenecek

        Uşak Valiliğince yapılan açıklamaya göre; "Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Yılmaz Tozan, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığının 22 Nisan 2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca; Eşme Belediye Meclisinin Belediye Başkanvekilini seçmek üzere, Eşme Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Eşme Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla Eşme Belediye Başkanvekili seçimi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        G.Saray'a kupa şoku!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!