Esnaf çukurları kendi kapatıyor

Batman'da Gültepe Sanayi Sitesi'nde yoğun araç trafiği nedeniyle yollarda zamanla "köstebek yuvası" olarak tabir edilen çukurlar oluştu.

İddiaya göre, çukurların defalarca ilgili belediyeye bildirilmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Duruma tepki gösteren esnaf, hem araçların zarar görmemesi hem de işlerin aksamaması için çukurları kendi imkânlarıyla kapatmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, kürek ve çeşitli malzemelerle yollardaki bozuklukları gideren esnaf, kalıcı çözüm için yetkililere çağrıda bulundu. Sanayi esnafı, yolların bir an önce onarılmasını isteyerek, yaşanan sorunun günlük işlerini olumsuz etkilediğini belirtti.