        Haberler Gündem Güncel Esnaf çukurları kendi kapatıyor | Son dakika haberleri

        Batman'da esnaf, yoldaki çukurları kapatıyor

        Batman'da Gültepe Sanayi Sitesi'nde esnaf, yollarda oluşan çukurların uzun süredir onarılmaması üzerine kendi imkânlarıyla kapatmaya çalışıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 12:15
        Esnaf çukurları kendi kapatıyor

        Batman'da Gültepe Sanayi Sitesi'nde yoğun araç trafiği nedeniyle yollarda zamanla "köstebek yuvası" olarak tabir edilen çukurlar oluştu.

        İddiaya göre, çukurların defalarca ilgili belediyeye bildirilmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Duruma tepki gösteren esnaf, hem araçların zarar görmemesi hem de işlerin aksamaması için çukurları kendi imkânlarıyla kapatmaya başladı.

        İHA'nın haberine göre, kürek ve çeşitli malzemelerle yollardaki bozuklukları gideren esnaf, kalıcı çözüm için yetkililere çağrıda bulundu. Sanayi esnafı, yolların bir an önce onarılmasını isteyerek, yaşanan sorunun günlük işlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

