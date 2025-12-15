Habertürk
        Haberler Gündem Esnaflar birbirine girdi: 2 gözaltı

        Esnaflar birbirine girdi: 2 gözaltı

        Fatih'te 2 esnaf arasında iş yerlerindeki alan işgali nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 23:13 Güncelleme: 15.12.2025 - 23:13
        Esnaflar birbirine girdi: 2 gözaltı
        DHA'nın haberine göre; olay, 13 Aralık Cumartesi günü, saat 20.00 sıralarında Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yan yana dükkanları bulunan esnaflar S.D., B.K. ile S.E. arasında iş yerlerinin önündeki alan işgali nedeniyle tartışma çıktı.

        Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Esnafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerine saldırmaya devam etti. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri geldi.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan S.E. ve S.D.yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

        Taraflar arasında çıkan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 2 esnaf arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

