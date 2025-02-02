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        Haberler Spor Futbol İspanya Espanyol - Real Madrid: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Espanyol - Real Madrid: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'da lider Real Madrid, 22. haftada konuk olduğu Espanyol'a 85. dakikada Serrano'nun golüyle 1-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar bu sonuçla ligde 6 maç sonra kaybederken, haftayı en yakın rakibi Atletico Madrid'in 1 puan önünde zirvede tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 00:58 Güncelleme: 02.02.2025 - 00:58
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        Real Madrid'e Espanyol şoku!
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        İspanya La Liga'nın 22. haftasında lider Real Madrid, düşme hattındaki Espanyol'a konuk oldu. Eflatun-beyazlılar, rakibine 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

        Ev sahibi Espanyol'a güçlü rakibi karşısında üç puanı getiren golü 85. dakikada Carlos Serrano kaydetti.

        Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada forma şansı bulamadı.

        Ligde 6 maç sonra yenilen 49 puanda kalan Ancelotti'nin öğrencileri, haftayı en yakın rakibi Atletico Madrid'in 1 puan önünde lider tamamladı.

        Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Espanyol ise puanını 23'e çıkararak 17. sıraya tırmandı.

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