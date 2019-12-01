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Espri sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı espri mi, espiri mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor. İşte yanıtı...

ESPRİ NASIL YAZILIR? TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, espri şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "espiri" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "espri"dir.

ESPRİ NE DEMEK? ESPRİ SÖZLÜK ANLAMI

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "İnce söz, nükte" olan espri, Fransızca kökenlidir.