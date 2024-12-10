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        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki - Magazin haberleri

        Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki

        Esra Dermancıoğlu, kızı Refia'ya hamileyken çektirdiği fotoğrafını yayımlayarak; "Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki herkes ayağa kalksın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 08:16 Güncelleme: 10.12.2024 - 08:16
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        "Herkesin hamilelik fotoğrafları var bu da benimki"
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        Sık sık sosyal medya hesabından eğlenceli fotoğraflar paylaşan Esra Dermancıoğlu, bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

        "HERKESİN HAMİLELİK FOTOĞRAFLARI VAR"

        2003'te kızı Refia'ya hamile olduğu dönemde çektirdiği fotoğrafını yayımlayan Esra Dermancıoğlu; "Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki herkes ayağa kalksın" ifadelerini kullandı.

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        #Esra Dermancıoğlu
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