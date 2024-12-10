Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki
Esra Dermancıoğlu, kızı Refia'ya hamileyken çektirdiği fotoğrafını yayımlayarak; "Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki herkes ayağa kalksın" ifadelerini kullandı
Giriş: 10.12.2024 - 08:16 Güncelleme: 10.12.2024 - 08:16
Sık sık sosyal medya hesabından eğlenceli fotoğraflar paylaşan Esra Dermancıoğlu, bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
"HERKESİN HAMİLELİK FOTOĞRAFLARI VAR"
2003'te kızı Refia'ya hamile olduğu dönemde çektirdiği fotoğrafını yayımlayan Esra Dermancıoğlu; "Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki herkes ayağa kalksın" ifadelerini kullandı.
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