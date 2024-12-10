Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki - Magazin haberleri

Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki - Magazin haberleri

Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki Esra Dermancıoğlu, kızı Refia'ya hamileyken çektirdiği fotoğrafını yayımlayarak; "Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki herkes ayağa kalksın" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 10.12.2024 - 08:16 Güncelleme: 10.12.2024 - 08:16 facebook

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