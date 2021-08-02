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Esra Erol'da ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı?

ATV'nin ilgiyle takip edilen reality showu Esra Erol'da'nın yeni sezonu için arayışlar başladı. Programın takipçileri 25 Haziran'da sezon finali yapan Esra Erol'da'nın ne zaman başlayacağına ilişkin arama yapıyor...

Esra Erol'da ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programının yeni bölümünü bekleyen izleyiler, programın final yapıp yapmadığını merak ediyor. İşte Esra Erol'un Instagram paylaşımı ve Esra Erol'da programıyla ilgili merak edilenler...

ESRA EROL'DA FİNAL Mİ YAPTI?

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan televizyon programı Esra Erol'da, 25 Haziran Cuma günü sezon finali yaptı. Ünlü sunucu Esra Erol Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "2020-2021 sezonu koca bir dönem boyu bizi hiç yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize çok ama çok teşekkür ederim.
Allaha emanet olun." dedi.

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sevilen program Esra Erol'da yeni sezon tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı ancak geçmiş yıllarda Eylül ayında başlaması nedeniyle yeni sezonun yine Eylül ayında başlaması bekleniyor.

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