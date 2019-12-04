Daha önce izdivaç programından tanıdığımız Esra Erol, şimdi dağılmış aileleri bir araya getiren Esra Erol'da programını sunmaktadır. Birçok olayları gündeme getiren program hafta içi hergün ekranlara geliyor.

Esra Erol'da saat kaçta başlıyor?

Esra Erol'da ATV ekranlarında hafta içi saat 16.20'de yayınlanmaktadır.

Esra Erol kimdir?

Esra Erol Özbir 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da doğru, Türk sunucu ve televizyon programcısıdır. 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Sinoplu, babası göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesinden mezun oldu. Altın kelebek en iyi kadın sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.