Kokugikan Arena'daki çeyrek final maçında Esra Yıldız, Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'le karşılaştı.

Milli boksör ilk rauntta 40 yaşındaki sporcu karşısında etkisiz oldu ve Potkonen, 5 hakemin 4'ünden daha fazla puan aldı. İkinci rauntta daha atak bir boks ortaya koyan Esra, buna karşın yine rakibine üstünlük kuramadı. Finli sporcu bu rauntta da 3 hakemin tam puanını aldı ve son raunda büyük üstünlükle girdi.

Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Potkonen, karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Esra Yıldız ise ilk kez katıldığı olimpiyata çeyrek finalde veda etti.

Milli boksörün karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Müsabakadan sonra Kasapoğlu, Esra'yla bir araya geldi ve milli sporcuyu teselli etti.