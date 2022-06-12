EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

1954 İstanbul doğumlu olan Eşref Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbornne Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1992-2012 yılları arasında Sodexo’da kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yaptı. Edindiği bilgi ve tecrübelerini değerlendirmek üzere UP Hizmet Yönetim Çözümleri Danışmanlık Şirketi’ni ve Optimal Yiyecek İçecek Çözüm Geliştirme Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ni hayata geçirdi.

Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmış olup, 2018-2021 yıllarında Divan Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Türk Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD gibi çeşitli dernek üyelikleri mevcuttur. 2008-2010 yıllarında Türk Fransız Ticaret Derneği Başkanı olarak görev yapmıştır. TÜSİAD’da Yurtdışı İletişim Komisyonu Üyesi ve Türkiye Fransa İletişim Danışma Grubu Başkanı Başkanı olarak görev yapmıştır.

Yine TÜSİAD’da “Fransa Çalışma Grubu” şemsiyesi altında Türkiye Fransa arasındaki ekonomi ve tanıtıma dayalı faaliyetlerde bulunmaktadır. TÜSİAD/Institute’de Bosphore’un kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir. Yabancı dili Fransızca ve İngilizce’dir. Evli bir çocuk sahibidir.