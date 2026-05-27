Kanal D ekranlarının takip edilen dizisi Eşref Rüya'nın 27 Mayıs Çarşamba akşamı yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 45. bölümüyle ekranlara gelen dizinin bu hafta yayın akışında yer almaması dikkat çekti. "Eşref Rüya bu akşam var mı?" sorusu sosyal medyada gündem olurken, gözler Kanal D'nin güncel yayın akışına çevrildi. İşte bilgiler...
EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI?
Eşref Rüya 46. yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek.
EŞREF RÜYA 46. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Eşref Rüya yeni bölümüyle 3 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.
EŞREF RÜYA 46. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Celo Ağa ava giderken avlanınca kendini Eşref ve Kadir'in elinde bulur.
İhtiyar, torununu almak için Nisan'ı zorla evinde tutar ve bu niyetini Eşref'i karşısına dikip anlatır. Peki gözü dönen Eşref, Nisan'ı ve bebeğini İhtiyar'dan koruyabilecek mi?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel
00:15 - Beyaz'la Joker
02:30 - Gelinim Mutfakta
04:30 - Siyah Beyaz Aşk