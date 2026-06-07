Eşref Rüya son bölüm: Eşref Rüya final bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı! Büyük final tarihi netleşirken, izleyiciler "Son bölüm ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte nefes kesen final bölümüyle ilgili tüm detaylar…
Giriş: 07 Haziran 2026 - 16:16 Güncelleme:
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Final kararıyla gündem olan Eşref Rüya, izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor! Peki, büyük final hangi gün yayınlanacak, saat kaçta ekrana gelecek? İşte dizinin son bölümüyle ilgili merak edilenler…
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EŞREF RÜYA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ekranların dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, uzun süredir konuşulan finaliyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, planlanan yayın akışında bir değişiklik yaşanmaması halinde 10 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de, özet bölümünün hemen ardından final bölümüyle son kez ekranlara gelecek.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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