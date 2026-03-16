ESTAĞFİRULLAH DUASI KAÇ KEZ OKUNMALI?

“Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh” duası, tövbe etmek için en güzel zikirlerden biridir. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu için bu dua özellikle önem kazanır. Bu duanın okunmasında belirli bir sayı zorunluluğu yoktur; önemli olan samimiyetle, içtenlikle ve kalpten tövbe ederek okunmasıdır. Bazı alimler yüzlerce kez veya gece boyunca istedikleri kadar tekrar edilmesini tavsiye eder, çünkü Kadir Gecesi ibadet ve duaların en çok kabul edildiği zamanlardan biridir. Böylece kişi, hem günahlarından arınır hem de Allah’a yakınlık ve huzur kazanır.