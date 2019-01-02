Trabzonspor ile yolları ayrılan Kosta Rikalı file bekçisi Esteban Alvarado, ülkesinin takımlarından Liga Deportiva Alajuelense’ye (LDA) transfer oldu. Kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli file bekçisinin transferi, kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu.

Bordo-mavili kulübe daha önce alacakları ödenmediği için ihtar gönderen Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado, sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek Trabzon'dan ayrılmıştı. Bordo-mavili kulüp bir açıklama yaparak Esteban'ın sözleşmesinin tek taraflı feshinin haksız olduğunu dile getirdi. Ayrıca Trabzonspor'un Esteban'ın sözleşmesini usulsüz feshettiğini belirterek konuyu FIFA'ya taşıyacak.

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