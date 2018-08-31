Estetik bağımlısı Pixee Fox'tan kötü haber!

Estetik bağımlısı Pixee Fox, hayallerindeki karaktere benzeyebilmek için sık sık operasyon geçiriyordu. Pixee'nin sosyal medyadaki takipçileri, estetik bağımlısı kadını desteklese de son zamanlarda çok fazla şey yaptırdığı için endişelerini dile getirdiler. Bunun üzerine Pixee Fox da, bu takıntısının çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını açıkladı