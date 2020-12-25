Mutfağın en leziz ürünlerinden biri olan et köfteyi özellikle çocuklarınız bu lezzete bayılacaklar.
Et Köfte İçin Gereken Malzemeler:
500 gram az yağlı kıyma
4 diş ezilmiş sarımsak
1 adet orta boy rendelenmiş soğan
1 çay bardağı galeta unu
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz biber
1 tatlı kaşığı kimyon
Kızartmak İçin;
Sıvı yağ
Et Köfte Yapılışı:
Tüm malzemeler yoğurma alınıp, güzel bir şekilde yoğrulur.
Yoğrulan köfte, 1 saat dinlendirilir.
Dinlendirilen köfteye istenilen şekli verilir.
Az yağda sürekli alt üst edilerek, kısık ateşte kızarıncaya kadar pişirilir.
Sıcak olarak servis edilir.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
En önemli püf noktası tüm malzemelerin iyice yoğurulması ve buzdolabında 1 saat dinlendirilmesi.
Ardından, buzdolabından çıkardığınız köfte harcını bir kez daha yoğurun.
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