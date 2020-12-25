Mutfağın en leziz ürünlerinden biri olan et köfteyi özellikle çocuklarınız bu lezzete bayılacaklar.

Et Köfte İçin Gereken Malzemeler:

500 gram az yağlı kıyma

4 diş ezilmiş sarımsak

1 adet orta boy rendelenmiş soğan

1 çay bardağı galeta unu

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Kızartmak İçin;

Sıvı yağ

Et Köfte Yapılışı:

Tüm malzemeler yoğurma alınıp, güzel bir şekilde yoğrulur.

Yoğrulan köfte, 1 saat dinlendirilir.

Dinlendirilen köfteye istenilen şekli verilir.

Az yağda sürekli alt üst edilerek, kısık ateşte kızarıncaya kadar pişirilir.

Sıcak olarak servis edilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

En önemli püf noktası tüm malzemelerin iyice yoğurulması ve buzdolabında 1 saat dinlendirilmesi.

Ardından, buzdolabından çıkardığınız köfte harcını bir kez daha yoğurun.