Et Sote Nasıl Yapılır?
Et sote hem pratik olması açısından hem de lezzetiyle sofralara yakışan bir et yemeğidir. Et sote özellikle yanında pilavla çok iyi gider. Kuzu eti ya da dana etiyle yapılabilir.
Et Sote Tarifi Malzemeleri:
- 1/2 kg kuşbaşı dana veya kuzu eti
- 1 tane orta boy soğan
- 2 tane domates
- 1 cay kaşığı karabiber
- 1 cay bardağı sıvı yağı
- 2 tane sivri biber
- Tuz ve kekik
Et Sote Tarifi Hazırlanması:
- Soğanlar ince ince doğranarak bir tavada kavrulur ve et ilave edilerek suyu çekene kadar pişirilir.
- Biberler ve domatesler yıkanarak doğranır ve hazır hale getirilir.
- Suyunu çeken ete önce biberleri sonra da domatesleri ilave edilir ve domates suyunu çekene kadar pişirilir.
- Tuz ve karabiber ile biraz su ekleyip pişmeye bırakılır.
- Ocaktan almadan biraz kekik serpilir ve bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan indirilir, servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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