Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek YapmaDiğer Tarifler
ABONE OL

Et sote tarifi nedir? Kolay et sote nasıl yapılır?

Kalabalık misafir sofralarına yakışan yemekler her zaman uzun pişirme süresine ihtiyaç duyan zor yemekler olmayabilir. Gerek kolay hazırlanışıyla gerek lezzetiyle sofralara çok yakışan bir et sote de çoğu zaman arzuladığımız lezzeti bize sunabilir. Hem sebzeyle hem mezelerle hem de pilavla lezzetli bir uyum yakalayan et soteyi yapmak çok kolay. İşte biraz baharatla tadı damağınızda kalacak bir lezzet! Et sote tarifi nedir? Kolay et sote nasıl yapılır?

Et sote tarifi nedir? Kolay et sote nasıl yapılır?

Et Sote Nasıl Yapılır?

Et sote hem pratik olması açısından hem de lezzetiyle sofralara yakışan bir et yemeğidir. Et sote özellikle yanında pilavla çok iyi gider. Kuzu eti ya da dana etiyle yapılabilir.

Et Sote Tarifi Malzemeleri:

  • 1/2 kg kuşbaşı dana veya kuzu eti
  • 1 tane orta boy soğan
  • 2 tane domates
  • 1 cay kaşığı karabiber
  • 1 cay bardağı sıvı yağı
  • 2 tane sivri biber
  • Tuz ve kekik

Et Sote Tarifi Hazırlanması:

  • Soğanlar ince ince doğranarak bir tavada kavrulur ve et ilave edilerek suyu çekene kadar pişirilir.
  • Biberler ve domatesler yıkanarak doğranır ve hazır hale getirilir.
  • Suyunu çeken ete önce biberleri sonra da domatesleri ilave edilir ve domates suyunu çekene kadar pişirilir.
  • Tuz ve karabiber ile biraz su ekleyip pişmeye bırakılır.
  • Ocaktan almadan biraz kekik serpilir ve bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan indirilir, servise hazırdır.
  • Afiyet olsun!

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sıcak çikolata nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Evde kolay sıcak çikolata tarifi
YEMEK YAPMASıcak çikolata nasıl yapılır?
İçli köfte tarifi: Hamuru nasıl yapılır? Adana usulü içli köfte
YEMEK YAPMAİçli köftenin püf noktası: Kızartma mı, haşlama mı?
Humus tarifi: Humus malzemeleri, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMALezzetli bir humus için tahine dikkat!
Empanadas böreği tarifi: Empanadas böreği nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEmpanadas böreği nasıl yapılır?
Haydari tarifi: Haydari malzemeleri, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAHaydari yaparken bunlara dikkat edin!
İzmir köfte tarifi tencere! Kızartılarak yapılan İzmir köfte tarifi
YEMEK YAPMADaha lezzetli bir İzmir köfte için buna dikkat!
Güllaç nasıl yapılır? Nefis güllaç tarifi 2021
YEMEK YAPMALezzetli bir güllaç yapmak artık çok kolay!
Evde kolay tarhana yapımı: Maraş tarhana nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKendi tarhananızı evde kendiniz yapabilirsiniz!
İrmik Helvası kolay tarifi: İrmik Helvası nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKolay ve lezzeti helva tarifi: İrmik helvası
İrmik tatlısı tarifi: Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?
YEMEK YAPMATatlı krizlerinin pratik çözümü: İrmik tatlısı